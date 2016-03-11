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28 липня, 09:00

Мінкульт підіграв телевізійникам

Телесеріали вперше потрапили в список претендентів на державні інвестиції

Мінкульт підіграв телевізійникам
Мінкульт підіграв телевізійникам
Гроші

0

Пропонується створення спеціального фонду для підтримки кінематографії, який наповнюватиметься відразу з декількох джерел
Мінкульт підіграв телевізійникам

28 липня, 09:00    

Телесеріали вперше потрапили в список претендентів на державні інвестиції

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В Одессе прошла акция в поддержку бездомных животных »

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