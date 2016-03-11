Опитування Як би Ви оцінили кадрові призначення іноземців у українську владу? Однозначно погано. Всі ці люди не знають специфіки нашої країни Це виконавці-времещікі, так що так до них потрібно і ставитися Серед призначених є професіонали, так що все можливо Дуже добре, тому що тільки іноземці можуть перемогти нашу корупцію Ніяк не ставлюся. Час покаже на що вони здатні Бази даних Всі персони » Всі підприємства »