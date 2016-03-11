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Телесеріали вперше потрапили в список претендентів на державні інвестиції
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Як би Ви оцінили кадрові призначення іноземців у українську владу?
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Останні новини
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18:59
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Київська обласна митниця надає найбільше надходжень до бюджету, Одеса навіть не увійшла в трійку лідерів, – експерт
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14:19
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Намагаючись зняти Мирного з виборів, влада демонструє свою слабкість, - Карасьов
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07:02
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Метро на Троєщину можна побудувати впродовж двох років, — Олександр Мирний
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10:25
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Фахівець назвав би сюжет «Схем» щодо тендеру в «Борисполі», як мінімум, непрофесійним, - Сай
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11:27
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Підвищуючи тарифи на опалення, міська влада перекладає власні проблеми на плечі киян – Мирний
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12:45
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Кияни прийшли під ізолятор підтримати ув’язнених захисників конституції
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10:40
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Передвиборча подачка вчителям і медикам - це насмішка над киянами, - Мирний
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16:01
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Мирний у другому турі стане для Кличка найбільш незручним суперником - Карасьов
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18:08
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Донецькі науковці у Львові розказали про релігійне пробудження Європи та світоглядну війну на Донбасі
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14:50
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Банки можуть отримати доступ до інформації про своїх боржників через бази податкової, - юристи
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15:01
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Україні потрібна дієва стратегія інтеграції переселенців в українське суспільство, — експерти (ФОТО)
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14:34
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Малий та середній бізнес – шанс України для перемоги над безробіттям (ІНФОГРАФІКА)
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16:20
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11:12
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Суд визнав Олександра Клименка непричетним до корупційних схем
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13:31
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99% українських пенсіонерів живуть за межею бідності, - Клименко (ІНФОГРАФІКА)
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09:54
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Бійців «Січі», що повернулися з фронту, нагородив Патріарх Філарет
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10:40
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Вчені трьох країн об´єднались навколо «Українського консенсусу»
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22:05
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21:59
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12:53
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Україна самостійно не здатна відбудувати Донбас, - Клименко (ІНФОГРАФІКА)
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12:05
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Олександр Клименко: кожен українець винен зовнішнім кредиторам 993 долара
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15:47
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Держава повинна сприяти підвищенню самодостатності переселенців з Донбасу, - експерт
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08:33
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Олександр Клименко побажав Насірову не просто роздавати обіцянки, а виконувати їх
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13:44
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16 тисяч в´язнів Донбасу можуть перейти на бік «ДНР /ЛНР», - експерт
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08:02
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11:28
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13:51
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В Міненергетики анонсували підвищення цін на газ для населення
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12:25
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Україна розраховує отримати перший транш від МВФ на початку березня
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11:54
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13:47
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Порошенко ветував закон щодо дострокового виходу жінок на пенсію
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13:26
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Власникам автомобілів та земельних ділянок полегшать отримання субсидій
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10:34
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09:07
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Яценюк: «Ми довели, що здатні позбутися російської газової залежності»
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16:45
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16:03
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Порошенко: Ми жорстко вимагаємо від Росії звільнити Савченко
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13:39
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13:25
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Стало відомо, скільки мільярдів цього року Україна отримає від МВФ
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12:35
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